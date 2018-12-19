Надо надо надо надо настроить микфроfon blue yeti. в лс напишу для чего
Аудиомонтаж1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Надо надо надо надо настроить микфроfon blue yeti. в лс напишу для чего
Пример и исходный файл вышлю в лс. Нужна только тень
Пример покажу в лс. Плачу щедро, не бомж.
Нужно переодеть мальчика в деда мороза, присобачить ему сигару, сделать из него крутого бруталити мэна короч. Плачу щедро, не бомж. Мальчик чуток в профиль стоит
Нужна ёлочка анимированная (картинка, рисунок, как выберите). Какие элементы должны быть на ней - напишу в лс. Высота ёлочки 400-500 пикселей без потери качества. Ширина - смотря какая пузатая она у вас выйдет. Плачу щедро, ...