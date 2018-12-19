Нужна ёлочка анимированная (картинка, рисунок, как выберите). Какие элементы должны быть на ней - напишу в лс. Высота ёлочки 400-500 пикселей без потери качества. Ширина - смотря какая пузатая она у вас выйдет. Плачу щедро, ...