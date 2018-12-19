Nerzul

Николай Стоянов Nerzul

 
27 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
BabayAtasovihc
Денис Подя 
48 летТуркменистан
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
9 баллов
5 лет назад
Падающий снег в виде анимации
Понимает ЧТО хочет, вникает в то,что не понимает, прислушивается к советам. Рекомендую.
Хороший исполнитель, очень креативный и творческий человек)
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arforce
Михаил 
32 годаГрузия
5 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Добавить тень прозрачной gif анимации.
Всё чётко, по делу, быстрый отклик на вопросы. Было приятно работать! Рекомендую заказчика!
Работа понравилась. Все пиздато, нареканий нет. Рекомендую исполнителя!
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Marsique
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Настроить blue yeti, убрать фоновый шум
Качественная обратная связь, шикарная оплата. Невообразимо доволен. Рекомендую (:
Хороший исполнитель, много знает, объясняет, даёт дельные рекомендации. Пятёрка, хули
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InproseArt
Эрик 
21 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Одеть человека на фото, отфотошопить по лучшим стандартам
Было приятно работать:) Заказчик чётко ставит задачу, даёт время на поправки, и хорошо видит как лучше сделать. Оплатил вовремя и щедро! Рекомендую, очень хороший заказчик
Хороший исполнитель. Надежный и компетентный в своей деятельности. Работа сделана была очень быстро
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