Архитектор-дизайнер. Радость созидания.

УСЛУГИ:

Архитектурное проектирование

Дизайн интерьеров

Визуализация зданий, сооружений, интерьеров

Дизайн проект архитектурной подсветки

Рабочие чертежи

ОПЫТ РАБОТЫ:

Более двух лет

ОБРАЗОВАНИЕ:

Полтавский Национальный Технический Университет имени Юрия Кондратюка (Полтава, Украина)

Дизайн архитектурной среды, специалист

ЛИЧНЫЙ САЙТ:

sferra2012.weebly.com