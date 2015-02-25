Архитектор-дизайнер. Радость созидания.
УСЛУГИ:
Архитектурное проектирование
Дизайн интерьеров
Визуализация зданий, сооружений, интерьеров
Дизайн проект архитектурной подсветки
Рабочие чертежи
ОПЫТ РАБОТЫ:
Более двух лет
ОБРАЗОВАНИЕ:
Полтавский Национальный Технический Университет имени Юрия Кондратюка (Полтава, Украина)
Дизайн архитектурной среды, специалист
ЛИЧНЫЙ САЙТ:
Портфолио
- Dragon Fight2290 просмотров
- Chel326 просмотров
- Perspektiva_04288 просмотров
- Perspektiva_03318 просмотров
- RFortGroup295 просмотров
- Без названия301 просмотр
- Orc33361 просмотр
- OrcWorker334 просмотра
- OrcCentr279 просмотров
- 4276 просмотров
- OBOI332 просмотра
- BIGBOSS292 просмотра
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1061
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1113
3D-графика
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от $80
от 3 дней
#1517
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#2167
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $60
от 1 дня
#2865
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4136