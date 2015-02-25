arhivad

Вадим arhivad

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Архитектор-дизайнер. Радость созидания.

УСЛУГИ:

Архитектурное проектирование

Дизайн интерьеров

Визуализация зданий, сооружений, интерьеров

Дизайн проект архитектурной подсветки

Рабочие чертежи

ОПЫТ РАБОТЫ:

Более двух лет

ОБРАЗОВАНИЕ:

Полтавский Национальный Технический Университет имени Юрия Кондратюка (Полтава, Украина)

Дизайн архитектурной среды, специалист

ЛИЧНЫЙ САЙТ:

sferra2012.weebly.com

Портфолио
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Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#1061
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#1113
3D-графика
нет отзывов
от $80
от 3 дней
#1517
Фирменный стиль
нет отзывов
от $300
от 7 дней
#2167
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $60
от 1 дня
#2865
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4136
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