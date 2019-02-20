arinawebalt

Арина Назарова arinawebalt

 
27 летРоссия/Хабаровск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
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  • Видео монтаж

    $6

    Привет! Нужно смонтировать видео записанное с offline конференции или смонтировать прямой эфир. Продолжительность видео +- час. Желательно сократить до 10-15 минут, чтобы опубликовать в igtv. Поставить картинку на обложку видео и добавить заставку компании в конце. Видео должно быть ...

    Видеомонтаж90 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать дизайн кейсов на сайт

    Здравствуйте! Компании «WEB ALTERNATIVE» необходимо нарисовать дизайн кейсов для нового лендинга. Кейс - это презентация проекта, разработанного для заказчика, то есть сайт. Никаких анимаций и иллюстраций не требуется. По итогу должен получится коллаж в виде картинок с текстом. Все ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3 баннера для Instagram!

    Нам требуются баннеры не для сайта, а для инстаграм-аккаунта. Вместе с откликом на объявление, пожалуйста, прикрепляйте свое портфолио именно с работами для инстаграм! Изучите ТЗ. Размер - квадрат (стандартный для инстаграм). Необходимо сделать до пятницы 25.01.

    Баннер для Instagram
    Баннеры30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад