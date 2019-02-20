arinawebalt

Привет! Нужно смонтировать видео записанное с offline конференции или смонтировать прямой эфир. Продолжительность видео +- час. Желательно сократить до 10-15 минут, чтобы опубликовать в igtv. Поставить картинку на обложку видео и добавить заставку компании в конце. Видео должно быть ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $6Видеомонтаж90 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Компании «WEB ALTERNATIVE» необходимо нарисовать дизайн кейсов для нового лендинга. Кейс - это презентация проекта, разработанного для заказчика, то есть сайт. Никаких анимаций и иллюстраций не требуется. По итогу должен получится коллаж в виде картинок с текстом. Все ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нам требуются баннеры не для сайта, а для инстаграм-аккаунта. Вместе с откликом на объявление, пожалуйста, прикрепляйте свое портфолио именно с работами для инстаграм! Изучите ТЗ. Размер - квадрат (стандартный для инстаграм). Необходимо сделать до пятницы 25.01.Баннеры30 заявокЗакрыт5 лет назад