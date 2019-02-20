arinawebalt

Нам требуются баннеры не для сайта, а для инстаграм-аккаунта. Вместе с откликом на объявление, пожалуйста, прикрепляйте свое портфолио именно с работами для инстаграм! Изучите ТЗ. Размер - квадрат (стандартный для инстаграм). Необходимо сделать до пятницы 25.01.