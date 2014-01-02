Добрый День! Вот моя тема по курсовой работы "Равные и неравные интервалы в процессе статистического исследования." По предмету "Статистика" 1.Курсовую работу нужно сделать строго по методичке 2.Нужно составить план по курсовой работы ...
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- $45Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Нужно сделать курсовую по предмету статистика, и решить пару задач. Плагиат не важен. Главное задачи в курсовой были верные.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно русский текст перевести на английский грамотно. Символов в тексте 2к, шрифт 14. Нужно сделать до следующего понедельника.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $30
Нужно сделать курсовую по математике, курсовая должна быть про интегралов, и логарифмов, более нужную методичку предоставлю.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый День! Ищу хорошего журналиста на тематику Android для постоянной работы. От вас требуется писать 500–600 букв рерайт, выложить 5 картинок и поставить какой OS поддерживает игра, программа, все покажу. Удобство полное. Выплаты ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$45
10 баллов
10 лет назад
Огромное спасибо Вам, Арман, за нестандартное задание, оперативное общение и быструю оплату!
Ответный отзыв
Заказал курсовую по предмету статистика, Елена сделала все качественно и строго все по плану. Рекомендую как специалиста! Буду в дальнейшем с ней работать.
$10
10 баллов
11 лет назад
Доброжелательный и аккуратный заказчик.
Ответный отзыв
Нелли, очень хороший человек смысл работы сразу поняла, и сделала все четко и в срок.
$10
10 баллов
12 лет назад
Android
Хороший заказчик. Предоставляет все необходимые материалы, грамотно разъясняет задачу, оплату производит в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Заказал 15 новостей, у Луизы, и остался доволен все качественно сделано было и в срок. Буду дальше работать, с Луизой!!!