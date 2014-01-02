armandus

Арман armandus

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по предмету Статистика теоретическая
Огромное спасибо Вам, Арман, за нестандартное задание, оперативное общение и быструю оплату!
Заказал курсовую по предмету статистика, Елена сделала все качественно и строго все по плану. Рекомендую как специалиста! Буду в дальнейшем с ней работать.
Ответный отзыв
Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Курсовая математика
Доброжелательный и аккуратный заказчик.
Нелли, очень хороший человек смысл работы сразу поняла, и сделала все четко и в срок.
Ответный отзыв
laj
35 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Журналист. Тематика - Android
Android
Хороший заказчик. Предоставляет все необходимые материалы, грамотно разъясняет задачу, оплату производит в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Заказал 15 новостей, у Луизы, и остался доволен все качественно сделано было и в срок. Буду дальше работать, с Луизой!!!
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