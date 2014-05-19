Курсовая по предмету статистика

Тема: Стилистический анализ прозы Теккерея. План Введение 1. Историзмы в произведениях «История Генри Эсмонда» и «Виргинцы» У.Теккерея (найти, назвать и проанализировать) 2. Стилистика указанных произведений (с позиции языка, не литературы) Выводы 40 стр. Уникальность по etxt = не ниже 70%.