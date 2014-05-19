Курсовая по предмету статистика

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Нужно сделать курсовую по предмету статистика, и решить пару задач.

Плагиат не важен. Главное задачи в курсовой были верные.

10 лет назад
armandus
Арман 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад