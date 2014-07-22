Дипломная работа - психология

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка112 просмотров
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работа содержит: теория и практика

Вложен файл с планом ( придерживаться плана)

от 60 страниц 1

шрифт: 14

кол-во источников: не менее 25

сноски: подстрочные

10 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Zum
55 летБеларусь
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$350
3 дня
Благодарю за сотрудничество! Супер автор!
Очень нравится работать с Еленой: все четко и по делу. Спасибо!