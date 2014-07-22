Дипломная работа - психология

Нужна небольшая доработка, диплом по педагогике. Файл вышлю на почту.
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работа содержит: теория и практика
Вложен файл с планом ( придерживаться плана)
от 60 страниц 1
шрифт: 14
кол-во источников: не менее 25
сноски: подстрочные
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