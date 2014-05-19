Доработка дипломной (педагогика)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна небольшая доработка, диплом по педагогике.

Файл вышлю на почту.

10 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад