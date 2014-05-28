Доделать дипломную работу

Срочно!

Здравствуйте

Суперсрочный проект. Необходимо в течение суток довести донормального вида "сырой" дипломный проект - экономика, менеджмент, маркетинг. Заказывался на платном сервисе, но в последний момент прислали откровенно слепленный из нескольких готовых статей текст, абзацы которого слабо вяжутся между собой.

Основные проблемы: плохо написано введение + одна из глав, не проставлены ссылки и сноски, также необходимо привести к нормальному виду список литературы (пример правильно оформления пришлю на почту исполнителю). По антиплагиату и etxt уникальность нужна больше 87%.

Оплата 10 000 руб, срок - завтра (20.05) к вечеру. Спасайте!

!!! До оплаты необходимо показать работу хотя бы в зашифрованном виде или на картинке - мне необходимо оценить качество - не хочу попасть дважды на те же грабли.

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Сдача готовой работы до 16 часов по МСК 20.05

Оплата после получения (перевод на карту Сбербанка России)

Оперативное внесение правок в текст работы 20.05

Список замечаний выслан на почту Исполнителю

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