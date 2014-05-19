Курсовая работа по лингвистике

Тема: Стилистический анализ прозы Теккерея.

План

Введение

1. Историзмы в произведениях «История Генри Эсмонда» и «Виргинцы» У.Теккерея (найти, назвать и проанализировать)

2. Стилистика указанных произведений (с позиции языка, не литературы)

Выводы

40 стр.

Уникальность по etxt = не ниже 70%.