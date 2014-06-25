Курсовая по экономике РФ

Направление работы : Менеджмент-Маркетинг Предмет : Основы менеджента Тема (описание работы) : Организация труда в аппарате управления предприятием Срок сдачи (ДД.ММ.ГГ) : 01.06.2014 Вид работы : Курсовая Тип работы : Теоретическая Требуемый объем 13-15 стр
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