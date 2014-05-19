Дипломная работа Стандартизации и Сертификации

Тема : "Разработка алгоритма управления фасовочно-упаковочной машины "ПитПак МЖ2" Технологическая часть. Методические указания: Схема алгоритма управления фасовочно-упаковочной машины ПитПак МЖ2, Программное обеспечение упаковочной машины, Схема технологического процесса производства молока. (количество страниц 10-15) Диплом есть но нужно технологическую часть доделать и скорректировать, основной уклон делается на сам алгоритм работы аппарат, т.к. я в этом не разбираюсь) можно его выдумать но что бы он был правдоподобен на основе других фасовочных аппаратов. Суть диплома это повышение качества продукции данного предприятия и устранение брака.