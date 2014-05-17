Дипломная по программированию

Дипломная.предмет бух.учёт.тема-Расходы организации:бухгалтерский и налоговый учёт(пути минимизации).60 антиплагиат.две главы.Теория и анализ.http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/shareholder_investor/issuer_information/fin_otchet вот по этой главе делать отчётность). первая глава теория а во вторую вот что должно входить 2.1.характеристика предприятия 2.2.анализ 2.3.пути совершенствования. И выводы по каждой главе там.