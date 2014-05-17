Дипломная по программированию

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Введение

Глава 1. Теория проектирования АИС

1.1. Понятие и классификация АИС

1.1.2. Структура ИС

1.1.3. Этапы проектирования ИС

1.3. Корпоративные информационные системы

1.3.1 Тенденции развития корпоративных ИС

Глава 2. Проектирование базы данных и приложения

2.1 Проектирование БД

2.1.1. Состав и функции СУБД

2.1.2.Требования к организации базы данных

2.1.3. Основные концепции реляционных баз данных

2.1.4. Нормализация баз данных

2.2. Проектирование приложения

2.2.1 Выбор системы проектирования и реализации

Глава 3. Разработка АИС учета договоров строительной фирмы

3.1. Общее описание БД реализованной системы

3.1.1. Шаги проектирования БД

3.1.2. Описание предметной области

3.1.3. Инфологическое проектирование

3.1.4. Даталогическое проектирование

3.2. Общее описание разработанного приложения

3.2.1. Логическая структура приложения

3.2.2. Интерфейс и основные функции приложения

Глава 4. Безопасность жизнедеятельности

4.1. Характеристика условий труда делопроизводителя

4.2. Требования к производственным помещениям

4.3. Эргономические требования к рабочему месту

4.4. Расчет освещенности

4.5. Расчет уровня шума

Заключение

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)