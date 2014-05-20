Курсовая по психологии

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курсовая.профиль "психология образования", тема: соотношения мотивации социального одобрения и успеваемости старшеклассников. объем 30-40 листов. теория и практика.содержание у меня уже готово и одобрено научным руководителем, во время практики провела методику на одобрение и посчитала среднюю успеваемость каждого ученика. Расчет по Спирмену.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$40
6 дней
Спасибо за терпение и понимание
Оставляю положительный отзыв, так как ранее работала с Вячеславом и претензий к нему не имела. Что касается данного проекта, то сотрудничество пока что не окончено. Отзыв вынуждена оставить в связи с требованиями сервиса.