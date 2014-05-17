Курсовая работа по гуманитарной дисциплине

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написание к.р по методике преподавания окружающего мира в начальной школе.

Можете предложить свои темы

10 лет назад
dead-fox
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад