Диплом по экономике в строительстве

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Срочный диплом, есть наработки.

Во вложении тема, наработки и методичка.

Срок - минимально возможный.

Антиплагиат - от 70%.

10 лет назад
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад