Кандидатская диссертация

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка132 просмотра
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Предмет: хирургия монография и с статьями и их публикация в междунароных журналах и с авторефератом и т.д короче с польным пакетом декументов?

тема диссертации

Сравнение результатов эффективности Минимально инвазивная хирургия аортального клапан сердце в основном министернотомия и стандартная срединной стернотомии

сроки конец года 2014. Требования ВАК

10 лет назад
katya-iqc
Катя 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад