Нужна курсовая по маркетингу

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Нужна готовая курсовая по маркетингу или писать с нуля, срок и цена? тема курсовой-разработка маркетинг-микс предприятия на товарном рынке, 25-30 стр

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)