Дипломная по экономике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка129 просмотров
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тема дипломной "Итальянский ресторан "Francesco" -

первый совместный проект холдинга Ginza Project и ресторатора

срок горит

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)