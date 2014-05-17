Дипломная работа по логистике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки109 просмотров
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Требуется автор для написания дипломной работы по организации перевозок и управления на автомобильном транспорте (логистика). Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны.

Объем: 70 листов.

Сроки: общий срок — 10 июня, первая глава — 25 мая.

В наличии доп.материалы, план работы.

Цена: 4 500 р.

10 лет назад
Dmitry_Key
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад