Нужно только введение и список литературы

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нам необходимо написать введение и список литературы по 2м разным темам по предмету:МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1 ТЕМА: "Развитие творческих способностей детей в младшем школьном возрасте"

2 ТЕМА:"Развитие словесно-логической памяти у детей в младшем школьном возрасте"

ВВЕДЕНИЕ СОСТОИТ ИЗ:

1)Актуальность(состоит из 2 абзацев)

2)проблема исследования

3)объект исследования

4)предмет исследования

5)цель исследования

6)гипотеза

7)задачи исследования

8)методологическая основа

9)теоретическая значимость

10)практическая значимость

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ должен состоять из: 2 словаря,2 статьи из журнала,2 ссылки на интернет-источник,2 книги, 2 учебника, собрание сочинений.

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)