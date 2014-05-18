Курсовая по эконометрике в Eviews / Gretl

курсовой проект по бухгалтерскому финансовому учету. Документы и задания приложены
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Тема "Эконометрический анализ факторов, влияющих на цену на нефть (Brent)."
В файле требования к работе и образец одной курсовой. Нужна сделать по аналогии.
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