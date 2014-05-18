Курсовая по эконометрике в Eviews / Gretl

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Тема "Эконометрический анализ факторов, влияющих на цену на нефть (Brent)."

В файле требования к работе и образец одной курсовой. Нужна сделать по аналогии.

10 лет назад
Instant93
Виктор 
30 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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