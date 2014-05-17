Курсовая по финансам (2 подпункта)

Предмет финансы, тема: "оптимизация денежных потоков как фактор повышения деловой активности предприятия", нужна 2-я глава (практика) 2 подпункта, обьем 20 стр. и более, п 2.2. анализ основных показателей движения денежных средств (по отчетности данного предприятия), 2.3. обоснование решений по эффективному управлению денежными средствами ооо"болеар медика" , уникальность от 50%, выводы после главы, а также нужны сноски, срок горит, отчетность прикрепляю.

Обязательно вывод в конце и сноски если нужны будут.

анализ основных показателей движения денежных средств (по отчетности данного предприятия), 2.3. обоснование решений по эффективному управлению денежными средствами ооо"болеар медика"