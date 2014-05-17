Курсовая по финансам (2 подпункта)

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Предмет финансы, тема: "оптимизация денежных потоков как фактор повышения деловой активности предприятия", нужна 2-я глава (практика) 2 подпункта, обьем 20 стр. и более, п 2.2. анализ основных показателей движения денежных средств (по отчетности данного предприятия), 2.3. обоснование решений по эффективному управлению денежными средствами ооо"болеар медика" , уникальность от 50%, выводы после главы, а также нужны сноски, срок горит, отчетность прикрепляю.

Обязательно вывод в конце и сноски если нужны будут.

анализ основных показателей движения денежных средств (по отчетности данного предприятия), 2.3. обоснование решений по эффективному управлению денежными средствами ооо"болеар медика"

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
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