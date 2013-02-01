armenop

Армен armenop

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ПРИВЕТ ВСЕМ! Меня зовут Армен. Я автор сайта http://1infosite.ru

Приветствую вас. Меня зовут Армен мне 26 лет, женат. Я являюсь жителем Армении.

Живу в городе Ванадзор. Работаю — компьютерщиком.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно написать музику

    $5

    Здравствуйте! Мне нужно музыка из этого видео, https://www.youtube.com/watch?v=wu4eKO5-WVw Но не на 100% точь в точь. можно делать такт немного быстро или медленно. Спасибо!

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Вредоносный код на сайте

    Из хостинга отключили саит, писали... На вашем аккаунте обнаружены файлы, содержащие вредоносный код. Используя данное вредоносное программное обеспечение, злоумышленники производят атаки сторонних серверов, рассылку спама и другие вредоносные действия. Наиболее вероятно, ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание видеоролика

    Во что нам обойдется создание подобного ролика, только с нашим контентом? (деньги, время). http://youtu.be/9pIF3aD8jLM Это ссылка на видео

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт- каталог

    Здравствуйте! Нужен сайт- каталог, где будет главная страница с новостями, радио и кратким описанием. Далее 34 группы, у каждой своя страничка с аудио, фото, видео и информацией с ссылками. Просмотр, скачивание и т.д. Материала на ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание статей для сайта

    Необходимо написать статьи для сайта о заработке в интернете… Каждая статья не более 300 знаков. Возможно долгосрочное сотрудничество. Уникальность текста 95%-100%. Напишите, будем обсудить. Е-майл [email protected] Стоимость от 1 $. ...

    Написание статей
    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад