Здравствуйте! Мне нужно музыка из этого видео, https://www.youtube.com/watch?v=wu4eKO5-WVw Но не на 100% точь в точь. можно делать такт немного быстро или медленно. Спасибо!
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