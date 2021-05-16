Требуется разработка телеграмм бота для Ассоциации скейтбординга Украины. Необходимо реализовать функционал, включая рекуррентные платежи, квиз, кнопки для перехода в чат и канал, управление подпиской, голосование, и другие функции. Опытный специалист должен подобрать готовые решения и, при необходимости, дополнить кодом.
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется вычитка и редактирование текстов для лендинга голосового виджета, повышающего конверсию. Необходимо подготовить две полные версии на русском и английском языках. Ожидается опыт написания маркетинговых текстов для технологичных стартапов.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработать админ панель на React.js с использованием готовой базы Firebase. Прототип уже имеется, но дизайна нет, поэтому необходимо использовать готовое решение UI. Ожидаемое время выполнения работы составляет 20-50 часов, требуется разработчик уровня middle+.Веб-программирование15 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется копирайтер для вычитки текста на русском языке и его перевода на английский для лендинга продукта. Обеспечить точность и сохранение смысла оригинала.Переводы16 заявокЗакрыт4 года назад
Веб-приложение с фокусом на мобильную версию. Делаем сайт в виде мобильного приложения. Главный экран - кастомизированая карта города с метками ресторанов и фильтрами. Так же есть список заведений и детальная по каждому ресторану. Нижний ...Мобильные приложения19 заявокЗакрыт4 года назад
- $3000
Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день. Можно удаленно. Ключевые навыки JavaScript HTML5 Redux Будет плюсом Node.js Компания в Беларуси. Оплата труда высокая. Гео разработчика ...Веб-программирование21 заявкаЗакрыт4 года назад