aroonvein

Иван Онищенко aroonvein

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Product Manager Иван Онищенко

Product Manager

Запускаю MVP, ищу толковых разработчиков в команду

  • Телеграмм бот на конструкторе или кодом

    Требуется разработка телеграмм бота для Ассоциации скейтбординга Украины. Необходимо реализовать функционал, включая рекуррентные платежи, квиз, кнопки для перехода в чат и канал, управление подпиской, голосование, и другие функции. Опытный специалист должен подобрать готовые решения и, при необходимости, дополнить кодом.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Копирайт. Вычитка и написание текстов англ. и русс. для сайта стартапа

    Требуется вычитка и редактирование текстов для лендинга голосового виджета, повышающего конверсию. Необходимо подготовить две полные версии на русском и английском языках. Ожидается опыт написания маркетинговых текстов для технологичных стартапов.

    Редактирование и Корректура3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Админ панель на React.js + firebase

    Требуется разработать админ панель на React.js с использованием готовой базы Firebase. Прототип уже имеется, но дизайна нет, поэтому необходимо использовать готовое решение UI. Ожидаемое время выполнения работы составляет 20-50 часов, требуется разработчик уровня middle+.

    Firebase
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Веб-приложение на React

    Веб-приложение с фокусом на мобильную версию. Делаем сайт в виде мобильного приложения. Главный экран - кастомизированая карта города с метками ресторанов и фильтрами. Так же есть список заведений и детальная по каждому ресторану. Нижний ...

    FirebaseReact Native
    Мобильные приложения19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Front-end. React developer.

    $3000

    Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, полный день. Можно удаленно. Ключевые навыки JavaScript HTML5 Redux Будет плюсом Node.js Компания в Беларуси. Оплата труда высокая. Гео разработчика ...

    HTMLJavaScriptNode.js
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    4 года назад