Я не работаю на количество, мне не интересно выполнять разовый проект. Все, чем занимаюсь, направленно на плодотворную работу, постоянные отношения — как в сексе. Только постоянный секс)). Я горжусь, тем что у меня только постоянные клиенты, которые оценили проделанную для них работу, созданный фирстиль с обязательным бренд-буком, проведенную фотосъёмку объектов и событий, различные каталоги и сайты, увлекательную видео рекламу, книги, печатную и сувенирную продукцию. Это все делалось с душой и настроением, за дорого, если клиенту необходим высокий уровень продукции, а иногда для более простых задач и по вполне разумным ценам.
Схема работы простая и понятная.
Обсуждение задачи — Намётки и образцы решения её — Сбор материалов и предоплата — Концепты — Утверждение, дорисовка — Завершение и окончательная оплата — Послевкусие хороших эмоций от процесса.
Вы и мы два колеса одного велосипеда, который едет уже более 15 лет.
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Cкайп: аrt7on
Draw. Think. Love.
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