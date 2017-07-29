Есть подробное задание в pdf, описание каждого экрана - с вас оформление и прорисовка всех иконок и элементов. Подробнее напишу кандидатам!
Дизайн мобильных приложений1 исполнитель
Завершен
6 лет назад
Есть подробное задание в pdf, описание каждого экрана - с вас оформление и прорисовка всех иконок и элементов. Подробнее напишу кандидатам!
Нужно нарисовать дизайн по прототипу, нужно показать 2-3 варианта первого экрана - что бы определиться со стилистикой.Дальше который дизайн выберем рисуем весь макет. Сроки сжатые, прошу отклики оставлять тех кто может взяться за проект сейчас. ...