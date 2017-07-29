art_val

Артур Калинин art_val

 
37 летУкраина/Херсон
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Создать дизайн landing page
Доволен сотрудничеством, рекомендую
Получили качественный дизайн, регулярно получали промежуточные варианты. Виталий терпеливо ждал около 7 дней утверждения от заказчика, за что очень благодарны. Будем сотрудничать и дальше, таких специалистов мало!)
Ответный отзыв
dovvi
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать простое приложение для Ios
Грамотное задание и адекватная работа. рекомендую
Довольны работой исполнителя, предоставил варианты на выбор что очень порадовало при утверждении с руководством. Работаем дальше, рекомендую!
Ответный отзыв