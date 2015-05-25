artarinako

Доброго дня. Нужен дизайн сайта-визитки интернет-магазина юбок. Стиль спокойный, но интересный, не аляповатый. Цвета до 3 штук, не нужны цвета точно зеленый, коричневый, розовый, яркий оранжевый. Нужны разделы-главная, коллекция юбочек, заказать пошив, ткани, контакты, доставка. ...
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- $100Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $55
Нужен логотип для интернет-магазина (сайта пока нет, в магазине будут продаваться женские юбки, ориентировано на возраст 16–40), название Yubshi (Юбши)-название нужно и на русском, и латиницей. Фирменных цветов нет (в зеленых, коричневых цветах не нужно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $60
Нужен логотип для интернет-магазина (сайта пока нет, в магазине будут продаваться женские юбки, ориентировано на возраст 16-40), название Yubshi (Юбши)-название нужно и на русском, и латиницей. Фирменных цветов нет (в зеленых, коричневых цветах не ...Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $30
Всем доброго дня. Придумать название бренда для женской одежды (будет использоваться и в названии сайта). Прежде всего юбки и платья, но далее ассортимент возможно будет расширяться. Название должно быть в одно слово ...Нейминг и Слоганы26 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$55
10 баллов
10 лет назад
Большое спасибо за интересный конкурс, было очень приятно работать с Вами!
Ответный отзыв
Понравились предложенные варианты с первого взгляда, хотите современный, интересный, оригинальный дизайн логотипа, советую. У Ольги есть свой стиль, соответствующий современным тенденциям.