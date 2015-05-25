artarinako

Алексей artarinako

 
46 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Нужен дизайн сайта юбочек

    $100

    Доброго дня. Нужен дизайн сайта-визитки интернет-магазина юбок. Стиль спокойный, но интересный, не аляповатый. Цвета до 3 штук, не нужны цвета точно зеленый, коричневый, розовый, яркий оранжевый. Нужны разделы-главная, коллекция юбочек, заказать пошив, ткани, контакты, доставка. ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен логотип для интернет-магазина женских юбок

    $55

    Нужен логотип для интернет-магазина (сайта пока нет, в магазине будут продаваться женские юбки, ориентировано на возраст 16–40), название Yubshi (Юбши)-название нужно и на русском, и латиницей. Фирменных цветов нет (в зеленых, коричневых цветах не нужно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для интернет-магазина женской одежды

    $60

    Нужен логотип для интернет-магазина (сайта пока нет, в магазине будут продаваться женские юбки, ориентировано на возраст 16-40), название Yubshi (Юбши)-название нужно и на русском, и латиницей. Фирменных цветов нет (в зеленых, коричневых цветах не ...

    Логотипы и Знаки31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Придумать название для бренда женской одежды.

    $30

    Всем доброго дня. Придумать название бренда для женской одежды (будет использоваться и в названии сайта). Прежде всего юбки и платья, но далее ассортимент возможно будет расширяться. Название должно быть в одно слово ...

    Нейминг и Слоганы26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$55
10 баллов
10 лет назад
Нужен логотип для интернет-магазина женских юбок
Большое спасибо за интересный конкурс, было очень приятно работать с Вами!
Понравились предложенные варианты с первого взгляда, хотите современный, интересный, оригинальный дизайн логотипа, советую. У Ольги есть свой стиль, соответствующий современным тенденциям.
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