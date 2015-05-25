artarinako

Нужен логотип для интернет-магазина (сайта пока нет, в магазине будут продаваться женские юбки, ориентировано на возраст 16–40), название Yubshi (Юбши)-название нужно и на русском, и латиницей. Фирменных цветов нет (в зеленых, коричневых цветах не нужно ...