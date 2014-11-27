artboss

Юрий Борисенко artboss

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать часть сайта

    Есть старый сайт http://interautomatic.com.ua/, сделанный очень давно просто на html без какого-либо движка, по разным причинам перегонять его на новый движок нет смысла. Нужно добавить категорию и подкатегории на современном cms, с контентом ...

    HTML
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка сайта на php. Работа по готовому техзаданию.

    Сайт http://interavtomatika.com.ua/ на движке фирмы fenix Задачи по увеличению функциональных возможностей сайта. Техзадание выглядит следующим образом: Ошибки: 1.При добавлении нового значения в атрибут, старые (похожие ...

    PHP
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта

    Сайт http://interavtomatika.com.ua/ сделан на движке фирмы fenix. По мере использования сайта накопился ряд проблем, связанный с несовершенством движка применительно к специфике тематики сайта. Требуется провести работы с механизмом добавления товаров, атрибутами (фильтрами) товаров ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

DjahMale
Павел 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Сделать часть сайта
HTML
Четкая и понятная постановка задачи. Всем рекомендую как заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Все сделано качественно и в оговоренный срок. Замечательное понимание задачи и доведение мелочей до конца. Очень хорошее впечатление от сотрудничества.
Ответный отзыв
seeker1983
42 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта
Очень хорошая связь и адекватное отношение к возникающим сложностям. Отличная постановка задачи. Рекомендую для сотрудничества.
Человек прекрасно разобрался в "чужом" движке сайта. Все оговоренные задачи выполнены в полном соответствии с пожеланиями. Высокий уровень понимания проблем проекта с точки зрения заказчика. Рекомендую!
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