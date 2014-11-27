Есть старый сайт http://interautomatic.com.ua/, сделанный очень давно просто на html без какого-либо движка, по разным причинам перегонять его на новый движок нет смысла. Нужно добавить категорию и подкатегории на современном cms, с контентом ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт http://interavtomatika.com.ua/ на движке фирмы fenix Задачи по увеличению функциональных возможностей сайта. Техзадание выглядит следующим образом: Ошибки: 1.При добавлении нового значения в атрибут, старые (похожие ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт http://interavtomatika.com.ua/ сделан на движке фирмы fenix. По мере использования сайта накопился ряд проблем, связанный с несовершенством движка применительно к специфике тематики сайта. Требуется провести работы с механизмом добавления товаров, атрибутами (фильтрами) товаров ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
10 баллов
7 лет назад
HTML
Четкая и понятная постановка задачи. Всем рекомендую как заказчика и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Все сделано качественно и в оговоренный срок. Замечательное понимание задачи и доведение мелочей до конца. Очень хорошее впечатление от сотрудничества.
$100
10 баллов
10 лет назад
Очень хорошая связь и адекватное отношение к возникающим сложностям. Отличная постановка задачи. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Человек прекрасно разобрался в "чужом" движке сайта. Все оговоренные задачи выполнены в полном соответствии с пожеланиями. Высокий уровень понимания проблем проекта с точки зрения заказчика. Рекомендую!