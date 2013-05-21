artem-s

Артём artem-s

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$35
10 баллов
11 лет назад
Доработать сайт на Joomla 1.5
Joomla
Четкие задания, постоянно на связи. Спасибо за проект.
Выполнил работу качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
modeewine
Николай 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Создание сайта-каталога
Четкие задачи. В полной мере и своевременная оплата. За время выполнения проекта не было никаких проблем как в коммуникации, так и в требованиях. Будем рады в будущем снова выполнить для вас очередной проект.
Работы сделана на отлично, в оговоренный срок, одним словом - профессионалы своего дела. Даже не смотря на то, что у нас не было окончательного дизайна, ребята всегда выполняли наши капризы по изменению верстки. Рекомендую!
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