Сайт - http://viphome.tomsk.ru 1. Сделать страницы сайта пошире. 2. Добавить меню - "Отель", как в левое меню так и в верхнее. 3. Левое меню оформить. 4. Так же добавить бронирование с ...
Системы управления (CMS)1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Сайт - http://viphome.tomsk.ru 1. Сделать страницы сайта пошире. 2. Добавить меню - "Отель", как в левое меню так и в верхнее. 3. Левое меню оформить. 4. Так же добавить бронирование с ...
Есть дизайн сайта, нужно на его основе создать сайт. Интересуют стоимость работы и сроки выполнения заказа.