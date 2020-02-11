Сайт - new.doka-plitka.ru логин - admin Пароль - dokadokaplitka Система управления сайтом - MODX Revolution 2.7.3 Модули - minishop2 + msoptionprice2 + msoptioncolor + msearch2 1. Наладить работу модуля "Ранее просмотренные товары" - https://yadi.sk/d/_crPkyCU4Sypqg 2. Наладить работу модуля "Похожие товары" - ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад
Сайт - https://bogdo.studio/ CMS - Modx Revo Компонент галереи - Ms2gallery На страницах фотосессий в блоке "Портфолио" - https://bogdo.studio/delovaya-fotosessiya Необходимо сделать подгрузку фото по нажатию кнопки "Больше фотографий" Реализовать как на этом сайте - https://frost-photo.ru/uslugi/fotosessiya/svadebnaya Необходимо, чтобы как на данном сайте ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
- $820
Нужно сделать редизайн сайта. Главная страница из 10 блоков + ее адаптивы и еще 8 внутренних страниц. Подробности обсудили в телеграмеДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
4 года назад
Заказчик на связи и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать снова! Рекомендую!
Ответный отзыв
Все супер, рекомендую!
$15
10 баллов
4 года назад
Спасибо за сотрудничество, все супер!
Ответный отзыв
Все отлично!
$820
10 баллов
4 года назад
Отличный заказчик, с которым с удовольствием еще посотрудничаю! Всем рекомендую! Спасибо за проект)
Ответный отзыв
Хороший дизайн, спасибо))