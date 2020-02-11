Сайт - https://bogdo.studio/ CMS - Modx Revo Компонент галереи - Ms2gallery На страницах фотосессий в блоке "Портфолио" - https://bogdo.studio/delovaya-fotosessiya Необходимо сделать подгрузку фото по нажатию кнопки "Больше фотографий" Реализовать как на этом сайте - https://frost-photo.ru/uslugi/fotosessiya/svadebnaya Необходимо, чтобы как на данном сайте ...