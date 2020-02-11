artemioz

Артем artemioz

 
29 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка интернет-магазина на modx

    Сайт - new.doka-plitka.ru логин - admin Пароль - dokadokaplitka Система управления сайтом - MODX Revolution 2.7.3 Модули - minishop2 + msoptionprice2 + msoptioncolor + msearch2 1. Наладить работу модуля "Ранее просмотренные товары" - https://yadi.sk/d/_crPkyCU4Sypqg 2. Наладить работу модуля "Похожие товары" - ...

    MODXКарточки товаров
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • MODX, Правки по работе галереи

    Сайт - https://bogdo.studio/ CMS - Modx Revo Компонент галереи - Ms2gallery На страницах фотосессий в блоке "Портфолио" - https://bogdo.studio/delovaya-fotosessiya Необходимо сделать подгрузку фото по нажатию кнопки "Больше фотографий" Реализовать как на этом сайте - https://frost-photo.ru/uslugi/fotosessiya/svadebnaya Необходимо, чтобы как на данном сайте ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$150
10 баллов
4 года назад
Доработка интернет-магазина на modx
Заказчик на связи и своевременная оплата. Буду рад сотрудничать снова! Рекомендую!
Все супер, рекомендую!
Ответный отзыв
Amirx
25 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
MODX, Правки по работе галереи
Спасибо за сотрудничество, все супер!
Все отлично!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$820
10 баллов
4 года назад
Дизайн сайта
Отличный заказчик, с которым с удовольствием еще посотрудничаю! Всем рекомендую! Спасибо за проект)
Хороший дизайн, спасибо))
Ответный отзыв