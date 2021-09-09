artemistrator

[b]Тема:[/b] Необходимость подключения второго интернет провайдера [b]План статьи:[/b] 1. Небольшое вступление 2. Описать, что многие сотрудники перешли в удаленный режим и что у этого есть минусы 3. ...
Копирайтинг12 заявок
Закрыт
2 года назад
[b]Тема:[/b] Необходимость подключения второго интернет провайдера [b]План статьи:[/b] 1. Небольшое вступление 2. Описать, что многие сотрудники перешли в удаленный режим и что у этого есть минусы 3. ...
Необходимо произвести рерайтинг текста. Данный текст будет использован в качестве новостной статьи на сайте интернет провайдера. Тематика: Необходимость подключения дополнительного интернета Объём текста: до 4000 знаков Срок выполнения: 3 дня Исходный файл для рерайтинга: прикреплен к заданию Ключевые слова: интернет ...