artemistrator

Артем artemistrator

 
32 годаРоссия/Воронеж
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать статью с частичным рерайтингом из исходников

    [b]Тема:[/b] Необходимость подключения второго интернет провайдера [b]План статьи:[/b] 1. Небольшое вступление 2. Описать, что многие сотрудники перешли в удаленный режим и что у этого есть минусы 3. ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Рерайт текста для интернет провайдера

    Необходимо произвести рерайтинг текста. Данный текст будет использован в качестве новостной статьи на сайте интернет провайдера. Тематика: Необходимость подключения дополнительного интернета Объём текста: до 4000 знаков Срок выполнения: 3 дня Исходный файл для рерайтинга: прикреплен к заданию Ключевые слова: интернет ...

    Рерайт текста
    Рерайтинг16 заявок
    Закрыт
    2 года назад