artemsafonov81

Есть "лэндирг" http://pravda-o-zarabotke-v-internete.ru/ Нужно его полностью переделать, чтобы в итоге получился качественный и трастово выглядевший лэндинг с хорошей продающей конверсией. Вот лэндинги, которые нравятся по стилистике и ...