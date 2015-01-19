artemsafonov81

Артем artemsafonov81

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Видеодизайн на 30 заказов

    $1500

    Интернет-студии требуется специалист по видеодизайну (редактирование шаблонов Adobe After Effects) на 30 заказов. Что нужно делать? - Берете готовый шаблон - Изменяете надписи/фото ...

    Видеомонтаж19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать продающий Landing Page

    $50

    Есть "лэндирг" http://pravda-o-zarabotke-v-internete.ru/ Нужно его полностью переделать, чтобы в итоге получился качественный и трастово выглядевший лэндинг с хорошей продающей конверсией. Вот лэндинги, которые нравятся по стилистике и ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад