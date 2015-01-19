artemsafonov81

$1500
Интернет-студии требуется специалист по видеодизайну (редактирование шаблонов Adobe After Effects) на 30 заказов. Что нужно делать? - Берете готовый шаблон - Изменяете надписи/фото ...
Видеомонтаж19 заявок
Закрыт
10 лет назад
Интернет-студии требуется специалист по видеодизайну (редактирование шаблонов Adobe After Effects) на 30 заказов. Что нужно делать? - Берете готовый шаблон - Изменяете надписи/фото ...
Есть "лэндирг" http://pravda-o-zarabotke-v-internete.ru/ Нужно его полностью переделать, чтобы в итоге получился качественный и трастово выглядевший лэндинг с хорошей продающей конверсией. Вот лэндинги, которые нравятся по стилистике и ...