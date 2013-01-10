Есть сайт kovka-arkaim.ru Стоит джумловский шаблон. Требуется добавить элементы дизайна или дизайн полностью под Художественную ковку. В дальнейшем планируется его seo-оптимизация и продвижение.
Дизайн сайтов7 заявок
Закрыт
12 лет назад
Есть сайт kovka-arkaim.ru Стоит джумловский шаблон. Требуется добавить элементы дизайна или дизайн полностью под Художественную ковку. В дальнейшем планируется его seo-оптимизация и продвижение.
Требуется предложить оформление магазина автозапчастей и магазина автомасел в соответствии с фирменным стилем, но с минимально возможными сроками на перестановки и оформление. Бюджет по договоренности.