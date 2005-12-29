Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
15 лет назад
Проект по организации обмена данными между 1С8 и MySQL выполнен без замечаний. Качеством и сроками доволен.
$160
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$25
10 баллов
18 лет назад
Очень доволен проделанной работой. Всё в сроки и качественно.
Ответный отзыв
Приятно работать. Как заказчик выполнил все условия и договоренности
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $800
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга