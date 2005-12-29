artifact

Алексей artifact

 
43 годаУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Сайты "под ключ", автоматизация учета, интеграция учетных и веб-систем
Отзывы заказчиков
ostap1972
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$130
10 баллов
15 лет назад
Реализовать обмен данными между 1С8 и MySQL
Проект по организации обмена данными между 1С8 и MySQL выполнен без замечаний. Качеством и сроками доволен.
ninadaf
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$160
10 баллов
17 лет назад
1C: сделать выгрузку
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Megas
42 годаИзраиль
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
18 лет назад
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Очень доволен проделанной работой. Всё в сроки и качественно.
Приятно работать. Как заказчик выполнил все условия и договоренности
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $800
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга