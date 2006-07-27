ninadaf

Гость ninadaf

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 1C: сделать выгрузку

    $50

    Требуется разработать модуль (.ert) выгрузки каталога товаров в xml-формат и отправки этих данных на сайт. Обработки на сайте не требуется! Выглядеть должно следующим образом: в 1C открываем модуль, появляется формочка, нажимаем кнопку, формируются данные и отправляются на ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайн сайта компании (строит. и отд. материалы)

    $300

    Необходимо создать дизайн сайта с использование флэш-элементов. Компания, для которой создается сайт, специализируется на оптовой и розничной продаже строительных и отделочных материалов. Предоставляются макеты следующих страниц (всего 3): • Главная • Розничное направление • О компании Подробное ТЗ по запросу. Возможное графическое оформление - представить на ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
artifact
Алексей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$160
10 баллов
17 лет назад
1C: сделать выгрузку
Хороший заказчик! Конкретные, четко поставленные задачи. Строго соблюдает все договоренности. Приятно работать!
Работа была сделана достаточно оперативно, продуманно. Учтены все пожелания. Все работает как положено!
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