$150
Требуется программист, знающий PHPshop для доработки сайта
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
16 лет назад
Требуется программист, знающий PHPshop для доработки сайта
Требуется разработать модуль (.ert) выгрузки каталога товаров в xml-формат и отправки этих данных на сайт. Обработки на сайте не требуется! Выглядеть должно следующим образом: в 1C открываем модуль, появляется формочка, нажимаем кнопку, формируются данные и отправляются на ...
Необходимо создать дизайн сайта с использование флэш-элементов. Компания, для которой создается сайт, специализируется на оптовой и розничной продаже строительных и отделочных материалов. Предоставляются макеты следующих страниц (всего 3): • Главная • Розничное направление • О компании Подробное ТЗ по запросу. Возможное графическое оформление - представить на ...