Требуется разработать модуль (.ert) выгрузки каталога товаров в xml-формат и отправки этих данных на сайт. Обработки на сайте не требуется! Выглядеть должно следующим образом: в 1C открываем модуль, появляется формочка, нажимаем кнопку, формируются данные и отправляются на ...