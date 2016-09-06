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Андрей Сазонов
asazonov
asazonov
43 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Здание 3D
Пририсовать пристройку к существующему зданию в 3D.
3D-графика
нет заявок
Закрыт
9 лет назад
Здание 3D
Пририсовать пристройку к существующему зданию в 3D.
3D-графика
1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Максим
webmax92
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
54 отзыва
$50
10 баллов
9 лет назад
Здание 3D
Сразу сработались! Все получилось качественно и оперативно! Спасибо. Обращайтесь!
Спасибо Максим за работу. Все сделал быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
1
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