asazonov

Андрей Сазонов asazonov

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Здание 3D

    Пририсовать пристройку к существующему зданию в 3D.

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Здание 3D

    Пририсовать пристройку к существующему зданию в 3D.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Здание 3D
Сразу сработались! Все получилось качественно и оперативно! Спасибо. Обращайтесь!
Спасибо Максим за работу. Все сделал быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв