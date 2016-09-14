Здание 3D

3D-графикаЗавершен10 заявок214 просмотров
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Пририсовать пристройку к существующему зданию в 3D.

7 лет назад
asazonov
41 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
webmax92
Максим 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
7 лет назад
$50
3 дня
Спасибо Максим за работу. Все сделал быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Сразу сработались! Все получилось качественно и оперативно! Спасибо. Обращайтесь!
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