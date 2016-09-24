Наложение текстур на модель кружки в 3Д

Нужно создать 3Д персонажа для того чтобы в дальнейшем использовать его в разных позах или анимации. Персонаж - Девушка-робот Для чего - Маскот для приложения связанного с датчиками. Более детальное описание уже с исполнителем Жду от Вас приблизительную цену ...