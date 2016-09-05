Здравствуйте! Необходимо сделать 3D прокрутку принтера http://www.inail.cn/en/S8/, как пример: http://ssmaker.ru/22295c2d.jpg Видео о нем http://www.inail.company/#!nail-video/drjb9 Бюджет, срок.
Перевести 3D модель (.igs/.stp/.stl) в формат, поддерживаемый Cinema4D
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравсввуйте, коллеги, необходимо перевести модели из CAD фортата в формат, поддерживаемый Cinema 4D
Модель есть в следующих форматах: .igs/.stp/.stl
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