Простое задание в 3d Max

Есть 3d модель территории. Изначально формат pln, есть переконвертированный в 3ds. На нем 7 крупных зданий и много мелких.

Требуется:

создать видеоролик с транспарентным фоном, длительностью 3 минуты с произвольным вращением: территории в целом, приближения к зданиям, вращение вокруг зданий. Камера примерно 40 градусов над горизонтом.

Сроки:

хотелось бы в течении рабочего дня в среду.

Критерий выбора исполнителя - цена.