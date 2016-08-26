Простое задание в 3d Max

3D-графикаЗакрыт8 заявок326 просмотров
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Есть 3d модель территории. Изначально формат pln, есть переконвертированный в 3ds. На нем 7 крупных зданий и много мелких.

Требуется:

создать видеоролик с транспарентным фоном, длительностью 3 минуты с произвольным вращением: территории в целом, приближения к зданиям, вращение вокруг зданий. Камера примерно 40 градусов над горизонтом. 

Сроки:

хотелось бы в течении рабочего дня в среду.

Критерий выбора исполнителя - цена.

7 лет назад
imedvedev
Иван 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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