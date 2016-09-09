Разработать фирменное торговое оборудование

Требуется 3Д рендеринг нового аудио устройства по заданному ТЗ и начальному прототипу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно нарисовать остров (торговый).
Рисуем в 3D (с продукцией и тд), и в эскизах с размерами, указанием материала ( для понимания, где что).
Размер острова 2*3 метра.
Пример того что нужно в живую прилагаю.
Только с опытом, только с отзывами. для тех кто готов приступить сегодня.
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