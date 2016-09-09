Разработать фирменное торговое оборудование

Нужно нарисовать остров (торговый).

Рисуем в 3D (с продукцией и тд), и в эскизах с размерами, указанием материала ( для понимания, где что).

Размер острова 2*3 метра.

Пример того что нужно в живую прилагаю.

Только с опытом, только с отзывами. для тех кто готов приступить сегодня.