Создать фотку, как будто в холле торгового дома установили объемные буквы высотой 1,5м #SAVEH2O.KZ белого матового свечения как на фото только без аквариума и внутри торгового дома
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Закрыт
9 лет назад
Создать фотку, как будто в холле торгового дома установили объемные буквы высотой 1,5м #SAVEH2O.KZ белого матового свечения как на фото только без аквариума и внутри торгового дома
Тематика: Зеленая экономика в Казахстане. к примеру, на карте Казахстана есть города, энергопотребляемость которых растет ежедневно, задача игрока снизить путем внедрения альтернативных источников энергии (ветрянные ГЭС, солнечные панели). Присутствует игровая валюта, биржа торговая для ...