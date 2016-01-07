asenisaev

Асен asenisaev

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Работа в фотошопе

    Создать фотку, как будто в холле торгового дома установили объемные буквы высотой 1,5м    #SAVEH2O.KZ белого матового свечения как на фото только без аквариума и внутри торгового дома

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт необычный, в формате увлекательной игры

    Тематика: Зеленая экономика в Казахстане. к примеру, на карте Казахстана есть города, энергопотребляемость которых растет ежедневно, задача игрока снизить путем внедрения альтернативных источников энергии (ветрянные ГЭС, солнечные панели). Присутствует игровая валюта, биржа торговая для ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Fillipinec
Алексей 
42 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
2 балла
9 лет назад
Работа в фотошопе
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