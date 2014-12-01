askafter

Петр askafter

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Верстка лендинга

    $38

    Мне надо сделать одностраничник (лендинг) на 5 екранов, чтобы в планшетах было нормально видно на весь экран, верстка кросбраузерная. Время для выполнения 30 часов.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад