$52
Необходимо сделать дизайн лендинга, размер 5 екранов, я предлагаю тексты с макапом и расположениями блоков, конечный срок (дедлайн) 32 часа от момента подтверждения сделки.
Дизайн сайтов11 заявок
Закрыт
10 лет назад
Необходимо сделать дизайн лендинга, размер 5 екранов, я предлагаю тексты с макапом и расположениями блоков, конечный срок (дедлайн) 32 часа от момента подтверждения сделки.
Мне надо сделать одностраничник (лендинг) на 5 екранов, чтобы в планшетах было нормально видно на весь экран, верстка кросбраузерная. Время для выполнения 30 часов.