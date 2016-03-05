Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
7 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
8 лет назад
Сделано быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо заказчику. Очень приятно с ним работать. Рекомендую всем работать с ним. Постановка задач была очень понятливый. Оплачено в срок.
$10
2 балла
8 лет назад
К сожалению, данный специалист работу не выполнил. Сроки сорваны, на письма не отвечала. P.S была принята заявка, сроки указаны, по желанию исполнителя сроки были увеличены.....Через неделю работа не выполнена, на письма не отвечает. Не рекомендую!
$5
10 баллов
8 лет назад
Отличный программист. Очень быстро и главное без ошибок выполнил поставленную задачу. Если вы ищите талантливого программиста знающего свое дело - рекомендую данного исполнителя.
Ответный отзыв
Четкость требований, всегда на связи, хороший заказчик, буду рада сотрудничеству!
$25
10 баллов
8 лет назад
Адекватный и трудолюбивый исполнитель) Сделала все так как нужно и в срок за адекватную стоимость. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Четкое задание и быстрая оплата. Всем рекомендую!
Веб-программирование
2 отзыва(-1)
$7/час
от 1 дня
нет рейтинга