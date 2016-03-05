aspoaspo

Мамунц Аспрам aspoaspo

 
29 летАрмения/Степанакерт
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
vinart
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Сверстать шапку и футер на ВП + несколько заданий
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
rizgan
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Создать тему для Wordpress, можно не с нуля
Сделано быстро и качественно! Спасибо!
Спасибо заказчику. Очень приятно с ним работать. Рекомендую всем работать с ним. Постановка задач была очень понятливый. Оплачено в срок.
Ответный отзыв
magalex75
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
2 балла
8 лет назад
Закачать прайс-лист с товарами в каталог интернет магазина OpenCart 2
К сожалению, данный специалист работу не выполнил. Сроки сорваны, на письма не отвечала. P.S была принята заявка, сроки указаны, по желанию исполнителя сроки были увеличены.....Через неделю работа не выполнена, на письма не отвечает. Не рекомендую!
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Изменения в верстке
Отличный программист. Очень быстро и главное без ошибок выполнил поставленную задачу. Если вы ищите талантливого программиста знающего свое дело - рекомендую данного исполнителя.
Четкость требований, всегда на связи, хороший заказчик, буду рада сотрудничеству!
Ответный отзыв
MakarovDR
Дмитрий 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Поставить движок на сайт
Адекватный и трудолюбивый исполнитель) Сделала все так как нужно и в срок за адекватную стоимость. Однозначно рекомендую.
Прекрасный заказчик! Четкое задание и быстрая оплата. Всем рекомендую!
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Веб-программирование
2 отзыва(-1)
$7/час
от 1 дня
нет рейтинга