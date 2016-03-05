К сожалению, данный специалист работу не выполнил. Сроки сорваны, на письма не отвечала. P.S была принята заявка, сроки указаны, по желанию исполнителя сроки были увеличены.....Через неделю работа не выполнена, на письма не отвечает. Не рекомендую!