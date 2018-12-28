assistadminproje

нужны продающие тексты понятные и красивые электроника - зарядные устройства и пт карточки для маркетплейсов
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
Ищу исполнителей с кем посотрудничаем по написанию отзывовПродающие тексты29 заявокЗакрыт4 года назад
Есть логотип сервисного центра. Устаревший и не очень интересный. Нужно его переделать, чтобы было стильно, продаваемо, минималистично и не колхозно, на уровне Европы. Нужен дизайнерский подход.Логотипы и Знаки48 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день. необходимо найти фотографии к 4м товарам по 3-4 фото каждого. пример фото, которое должно быть найдено предоставлю.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Ищем талантливого мастера своего дела!) У нас простой сайт на платформе Tilda. [url=http://www.vservicezelenograd.ru/]http://www.vservicezelenograd.ru/[/url] Настроено seo: 1. Подключены аналитика google и yandex 2. Яндекс Вебвизор 3. Подтверждены права на домен 4. Загружены фавиконы (иконки) 5. Прописаны ключевые слова 6. Зарегистрирован сайт в поиске гугла и ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Ищем супер мастера по продвижению! Дано: простой сайт на платформе Tilda. (сеть сервисных центров по ремонту цифровой техники). Полностью оптимизирован под seo. Задача: Заниматься продвижением, чтобы сайт выходил в ТОП. Но при этом использовались недорогие слова ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт5 лет назад