assistadminproje

Юлия Мещерякова assistadminproje

 
34 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Переделать логотип

    Есть логотип сервисного центра. Устаревший и не очень интересный. Нужно его переделать, чтобы было стильно, продаваемо, минималистично и не колхозно, на уровне Европы. Нужен дизайнерский подход.

    Логотипы и Знаки48 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение сайта по ключевым словам

    Ищем талантливого мастера своего дела!)  У нас простой сайт на платформе Tilda.  [url=http://www.vservicezelenograd.ru/]http://www.vservicezelenograd.ru/[/url]  Настроено seo:  1. Подключены аналитика google и yandex  2. Яндекс Вебвизор  3. Подтверждены права на домен  4. Загружены фавиконы (иконки)  5. Прописаны ключевые слова  6. Зарегистрирован сайт в поиске гугла и ...

    Tilda
    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Seo-продвижение

    Добрый день!  Ищем супер мастера по продвижению!  Дано: простой сайт на платформе Tilda. (сеть сервисных центров по ремонту цифровой техники). Полностью оптимизирован под seo.  Задача: Заниматься продвижением, чтобы сайт выходил в ТОП. Но при этом использовались недорогие слова ...

    Tilda
    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
azazab
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
4 года назад
Поиск фото в интернете
Спасибо за интересное задание и за сотрудничество. Успехов в бизнесе
Спасибо большое за выполненный заказ. Все сделано было быстро, в срок. Качественно, результат превзошел ожидания.
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