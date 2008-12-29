Здравствуйте! Нужно написать курсовую работу на тему "Гемоглобинометр" по предмету "Биомедицинская электроника" ПЛАН 1)МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. 2)РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРИБОРА. 3)РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ПРИБОРА. 4)КОМПЬЮТОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СХЕМЫ ПРИБОРА. Объем работы - 30 стр Срок выполнения - до 12.00 ...
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английский – русский, русский - английский
английский – украинский, украинский – английский
немецкий – русский, русский - немецкий
немецкий – украинский, украинский - немецкий
французский - русский, русский - французский
французский – украинский, украинский - французский
итальянский – украинский, украинский - итальянский
русский – украинский, украинский – русский
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт15 лет назад
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