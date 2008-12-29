Рефераты, курсовые, дипломы

Информационная компания «Astra.NET» предлагает услуги по написанию дипломов, курсовых, рефератов, контрольных (практических и теоретических), докладов, а также по выполнению переводов, задач, чертежей и других видов работ для студентов высших учебных заведений Украины.

Свою деятельность мы ориентируем на безупречное качество выполняемых работ. А это, в первую очередь, четкость взаимодействий, индивидуальный и профессиональный подход к выполнению заказа. Каждая работа выполняется профессионалами высокого уровня и является залогом нашей репутации. С нами сотрудничают аспиранты, преподаватели, методисты учебных заведений, а также успешные выпускники ВУЗов Украины.

Все работы пишутся индивидуально, под заказ. Варианты скачивания с Интернет или предоставления фрагментов других работ, наличие орфографических и стилистических ошибок, несоответствие темы – это не наш уровень. Работы проверяются программой Антиплагиат.

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Будем рады сотрудничеству!

СПИСОК ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ:

Общественные и гуманитарные науки:

- философия

- история

- культурология

- филология (украинская, английская, немецкая, французская, итальянская)

- педагогика

- искусствоведение

- литературоведение

- психология

- журналистика

- этика

- эстетика

- археология

- лингвистика

- социология

- политология

- этнография

- рекламные специальности

- логика

- дефектология

Экономические науки

- аудит

- банковское дело

- экономическая теория

- макроэкономика

- микроэкономика

- математические методы в экономике

- эконометрика

- статистика

- история экономических учений

- история экономики

- контроллинг

- менеджмент

- маркетинг

- отраслевая экономика

- инженерная экономика

- экономика предприятия

- экономический анализ

- бухгалтерский учёт

- управленческий учёт

- финансовый учёт и др.

Юриспруденция

- административное право

- гражданское право

- конституционное право

- международное право

- международные отношения

- уголовное право

- трудовое право

- финансовое право

- теория государства и права

- история права и правовых учений

- судебная медицина

- судебная психиатрия

- криминалистика

- криминология

- юридическая психология и др.

Естественные науки:

- астрономия

- математика (высшая математика, теория вероятностей, математическая статистика, матем. программирование, аналитическая и начертательная геометрия, матанализ, диффуравнения)

- физика

- химия

- биология

- география

- геология (инженерная тоже)

- микробиолоия

- вирусология

- биохимия

- зоогигиена

- радиобиология

- разведение сельхоз животных

- кормление

- анатомия

- медицина и др.

Технические науки:

- агрономия

- физико-химические основы консервирования, методы исследования сырья и продуктов, и др. По технологиям производства

- геофизика

- информатика и программирование

- материаловедение

- машиностроение

- механика

- строительство и архитектура

- электротехника (теоретические основы электротехники (основы теории цепей), электрические машины, теория электропривода, теория автоматического регулирования)

- промышленная электроника

- энергетика

- металловедение

- строительные материалы

- сопромат

Чертежи любой сложности

- 3D модели

- разработка библиотек в КОМПАС-3D,

- чертежи в AutoCad

Переводы:

английский – русский, русский - английский

английский – украинский, украинский – английский

немецкий – русский, русский - немецкий

немецкий – украинский, украинский - немецкий

французский - русский, русский - французский

французский – украинский, украинский - французский

итальянский – украинский, украинский - итальянский

русский – украинский, украинский – русский