Приветствую! Уважаемые коллеги, требуется создать живой и притягивающий, в тоже время респектабельный дизайн для презентации (powerpoint объем 23 страницы) Инвестиционной Управляющей Компании. Всю необходимую информацию можно найти в приложенных файлах, включая brief из brand book и тех. ...
- $250Прочее1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Необходимо создать flash кусок для сайта, все предельно просто: есть размеры и примерный ход мысли в данной анимации, найти их можно в приложенном файле. Сайт специализируется на продаже игрушек связанных с мульт сериалами Симпсоны, ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Доброе времени суток! Уважаемы дамы и господа, требуется комплексные работы по созданию шаблона для CMS Joomla! на основе уже имеющегося дизайна, плюс редизайн отображений отвара для компонента VirtueMart (страница flypage + отображение списка товаров). Пожалуйста будте ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $500
Здравствуйте, как становится понятно из названия проекта, требуется доработка VirtueMart до полноценного mp3 магазина. Т.е. глубиный смысл этой доработки заключается в добавлении к одному "товару"(альбому) множества файлов доступных для скачивания (mp3 трэков), так же необходимо ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходим шаблон для CMS JOOMLA! уже готового в плане дизайна и верстки сайта. Опыт работы по созданию шаблонов для данной CMS обязателен! Адрес www.newlive.ru. Нужен просто грамотный и качественный шаблон для Joomla! По деньгам ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад