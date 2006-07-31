atkin

Сергей Климентьев atkin

 
48 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Солидный и стильный дизайн для powerpoint презента

    $250

    Приветствую! Уважаемые коллеги, требуется создать живой и притягивающий, в тоже время респектабельный дизайн для презентации (powerpoint объем 23 страницы) Инвестиционной Управляющей Компании. Всю необходимую информацию можно найти в приложенных файлах, включая brief из brand book и тех. ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужен FLASH фрагмент для сайта

    $50

    Доброго времени суток! Необходимо создать flash кусок для сайта, все предельно просто: есть размеры и примерный ход мысли в данной анимации, найти их можно в приложенном файле. Сайт специализируется на продаже игрушек связанных с мульт сериалами Симпсоны, ...

    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка шаблона для Joomla! + VirtueMart flypage.

    $250

    Доброе времени суток! Уважаемы дамы и господа, требуется комплексные работы по созданию шаблона для CMS Joomla! на основе уже имеющегося дизайна, плюс редизайн отображений отвара для компонента VirtueMart (страница flypage + отображение списка товаров). Пожалуйста будте ...

    Дизайн сайтаJoomlaVirtuemart
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка VirtueMart (Joomla!) до mp3 магазина.

    $500

    Здравствуйте, как становится понятно из названия проекта, требуется доработка VirtueMart до полноценного mp3 магазина. Т.е. глубиный смысл этой доработки заключается в добавлении к одному "товару"(альбому) множества файлов доступных для скачивания (mp3 трэков), так же необходимо ...

    PHPMySQLJoomlaVirtuemart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Необходим шаблон для CMS JOOMLA! уже готового в плане дизайна и верстки сай

    $100

    Здравствуйте! Необходим шаблон для CMS JOOMLA! уже готового в плане дизайна и верстки сайта. Опыт работы по созданию шаблонов для данной CMS обязателен! Адрес www.newlive.ru. Нужен просто грамотный и качественный шаблон для Joomla! По деньгам ...

    Верстка сайтаJoomla
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexmedv
Алексей 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
46 отзывов(-4)
$250
10 баллов
17 лет назад
Верстка шаблона для Joomla! + VirtueMart flypage.
Предоплата. Четкое ТЗ. Заказчик знает, чего хочет, но в то же время готов выслушать рекомендации по некоторому изменению в ТЗ. Единственный минус - когда будете работать с заказчиком - лучше не рассчитывайте на премии, если не сделаете то, чего нет в ТЗ, а сразу говорите ту цену, которую хотите получить за проект.
Приведенная выше оценка действительно соответствует реальности, работа с Алексеем была легкой, на сколько это возможно при условии, что нас разделяли 8 часовых поясов, а общение велось только по средствам Интернет коммуникации. Несмотря на все технические трудности, исполнитель выполнял все работы в намеченный срок с требовавшейся функциональностью, даже добавляя собственный опыт разработки подобных проектов, который только улучшал проект в целом. После окончания проекта Алексей дал гарантированный проверочный срок, что для данных проектов является важной чертой. В целом, могу рекомендовать Алексея, как исполнительного, находчивого и ответственного исполнителя, слова которого не расходятся с делом.
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