Приведенная выше оценка действительно соответствует реальности, работа с Алексеем была легкой, на сколько это возможно при условии, что нас разделяли 8 часовых поясов, а общение велось только по средствам Интернет коммуникации. Несмотря на все технические трудности, исполнитель выполнял все работы в намеченный срок с требовавшейся функциональностью, даже добавляя собственный опыт разработки подобных проектов, который только улучшал проект в целом. После окончания проекта Алексей дал гарантированный проверочный срок, что для данных проектов является важной чертой. В целом, могу рекомендовать Алексея, как исполнительного, находчивого и ответственного исполнителя, слова которого не расходятся с делом.