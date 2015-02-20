auspeshnyy

Здравствуйте, необходимо красивое исполнение формы в стиле hi-tec на CSS. Допустимые цвета: стекло, белый, голубой, оранжевый (не должен превалировать). Пример формы в приложении. Примеры дизайнов, в которых ожидается быть исполнена форма, также в приложении с ...