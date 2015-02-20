auspeshnyy

Антон auspeshnyy

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Исполнение формы в стиле hi-tec на CSS

    Здравствуйте, необходимо красивое исполнение формы в стиле hi-tec на CSS. Допустимые цвета: стекло, белый, голубой, оранжевый (не должен превалировать). Пример формы в приложении. Примеры дизайнов, в которых ожидается быть исполнена форма, также в приложении с ...

    CSS
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исполнение формы в стиле hi-tec на CSS

    Здравствуйте, необходимо красивое исполнение формы в стиле hi-tec на CSS. Допустимые цвета: стекло, белый, голубой, оранжевый (не должен превалировать). Пример формы в приложении. Примеры дизайнов в которых ожидается быть исполнена форма также в приложении с ...

    CSS
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тестирование сайта

    $25

    Требуются тестеры-копирайтеры для тестирования и создания контента для нового сайта, посвященному интересному времяпрепровождению, отдыху, занятиям. Требования к кандидатам: активная жизненная позиция, разносторонние интересы, разнообразный образ жизни. Задачи (общие требования): ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад