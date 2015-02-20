auspeshnyy

Здравствуйте, необходимо красивое исполнение формы в стиле hi-tec на CSS. Допустимые цвета: стекло, белый, голубой, оранжевый (не должен превалировать). Пример формы в приложении. Примеры дизайнов, в которых ожидается быть исполнена форма, также в приложении с ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо красивое исполнение формы в стиле hi-tec на CSS. Допустимые цвета: стекло, белый, голубой, оранжевый (не должен превалировать). Пример формы в приложении. Примеры дизайнов в которых ожидается быть исполнена форма также в приложении с ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $25
Требуются тестеры-копирайтеры для тестирования и создания контента для нового сайта, посвященному интересному времяпрепровождению, отдыху, занятиям. Требования к кандидатам: активная жизненная позиция, разносторонние интересы, разнообразный образ жизни. Задачи (общие требования): ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад