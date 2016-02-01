avasiliev83

В интернете полным-полно обзоров сервисов по работе с таргетированной рекламой во ВКонтакте. Как на блогах, так и в самом ВКонтакте Я хочу, чтобы в этих обзорах появился абзац про сервис vtarget.ru Для этого надо сформулировать текст в соответствии ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $500Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
лендинг доступен по ссылке promointer.biz Нужен дизайнер, который приведет его в божеский вид. Основной посыл - это то, что есть холдинг интербиз, который предлагает ряд решений на рынке инфобизнеса, и если пользоваться ими в купе, то можно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Парсить будем вот эти сайты: glopart.ru imarketplace.ru http://e-autopay.com/ http://woofee.ru/ http://qwertypay.com/catalog-sort-orders http://info-hit.ru/ 1) Нужны имейлы инфобизнесменов 2) Если есть каталог инфопродуктов как на glopart, то его тоже надо спарсить Практически на каждом сайте нужно авторизоваться. По каждому сервису составлю подробное тз: что парсим и какая структура.Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$70
10 баллов
8 лет назад
Отличный заказчик. Только положительные рекомендации.
Ответный отзыв
все понравилось!!!