avasiliev83

Александр Васильев avasiliev83

 
40 летРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Работа с блогерами и авторами постов в соц.сетях

    $500

    В интернете полным-полно обзоров сервисов по работе с таргетированной рекламой во ВКонтакте. Как на блогах, так и в самом ВКонтакте Я хочу, чтобы в этих обзорах появился абзац про сервис vtarget.ru Для этого надо сформулировать текст в соответствии ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Отдизайнить лендинг

    лендинг доступен по ссылке promointer.biz Нужен дизайнер, который приведет его в божеский вид. Основной посыл - это то, что есть холдинг интербиз, который предлагает ряд решений на рынке инфобизнеса, и если пользоваться ими в купе, то можно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужны парсеры

    Парсить будем вот эти сайты:  glopart.ru imarketplace.ru http://e-autopay.com/ http://woofee.ru/ http://qwertypay.com/catalog-sort-orders http://info-hit.ru/ 1) Нужны имейлы инфобизнесменов 2) Если есть каталог инфопродуктов как на glopart, то его тоже надо спарсить Практически на каждом сайте нужно авторизоваться. По каждому сервису составлю подробное тз: что парсим и какая структура.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Отдизайнить лендинг
Отличный заказчик. Только положительные рекомендации.
все понравилось!!!
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