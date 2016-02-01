avasiliev83

В интернете полным-полно обзоров сервисов по работе с таргетированной рекламой во ВКонтакте. Как на блогах, так и в самом ВКонтакте Я хочу, чтобы в этих обзорах появился абзац про сервис vtarget.ru Для этого надо сформулировать текст в соответствии ...