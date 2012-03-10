aveselov

Антон aveselov

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Футбол, Чемпионат мира 2018

  • Требуется модератор на форум. Электроника, техника

    $100

    Требуется разбирающийся в технике человек, который может ответить на широкий круг вопросов по бытовой технике, авто и электронике. Работа на постоянной основе. Оплата возможна раз в неделю. Указывайте цену обязательно, а от не смогу принять ...

    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен дизайн и статическая верстка в HTML

    Нужно сделать мобильную версию сайта состоящуюю из 1 главной страницы, 5 разделов, и 50-55 простых html страниц. В качестве материала есть исходный сайт. Нужно будет только затереть водные знаки которые на основню картинку не заходят, ...

    BootstrapHTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модератор на форум

    $100

    Требуется постоянный модератор для ответов на вопросы пользователей на сайт по бытовой технике и электронике, в начале требуется ответы на 30 вопросов в день, далее если качество ответов будет устраивать можно будет увеличить с пропорциональным ...

    Служба поддержки2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужно 6 статей по тематике мобильные устройства

    Нужно 6 статей по тематике мобильные устройства. Темы кину после одобрения заявки. 1. Статья 2000-4000 знаков без пробелов и спецсимволов. 2. 6 статей 2000 знаков без пробелов и спецсимволов. Указывайте ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайтер на сайт бытовой техники и электроники

    $100

    Требуется копирайтер на сайт бытовой техники и электроники. В неделю необходимо 10 статей по 2000 знаков(без пробелов и спецсимволов). Темы кидаю раз в неделю, оплата вторник-четверг каждую неделю, тексты нужно будет присылать на почтовый ящик

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется копирайтер статей на сайт электроники

    $100

    Требуется журналист на постоянную работу для написания оригинальных статей размером 2000-3000 знаков. В день требуется 1-2 статьи. Бюджет 100 долларов в месяц. Примеры тем для статей отправлю по запросу. По желанию можно будет проводить ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Класс для интеграции сайта в phpbb3

    $100

    Описание того что нужно: 1. В конференции есть форум который выделен как раз для этой функции. На страницах сайта с отдельным движком есть категории статей и статьи. 2. Категория статьи связывается ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен копирайт на 6 страниц сайта

    $12

    Нужно написать 6 текстов для сайта inettools.net тексты само собой должны быть уникальными. Для 2х страниц дам ключевые фразы на которые надо ориентироваться. В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества для рерайта этих же статей. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн небольшого сайта + 2 баннера

    $50

    Сделать дизайн для сайта inettools.net. Предусмотреть возможность расширения количество сервисов, т.е. количество пунктов меню. +сделать 2 баннера для рекламирования 2 сервисов данного сайта обрезка фото и обрезка mp3

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

acrostic
49 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Модератор на форум
С Антоном хорошо сотрудничать. Счета за выполненные работы всегда и в срок оплачиваются. Постоянно находится на связи.
Все круто
Ответный отзыв
lyuda_shylo
Людмила 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Нужно 6 статей по тематике мобильные устройства
Спасибо!
Без понятия что писать
Ответный отзыв
Lorik1404
Лариса 
42 года
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
30 отзывов
$15
10 баллов
12 лет назад
3 баннера для интернет сайта
Благодарю за сотрудничество. Антон всегда на связи, что позволило быстро сдать проект. Оплата произведена быстро, без задержек. Рекомендую как ответственного и порядочного заказчика.
Все отлично будем еще сотрудничать
Ответный отзыв
alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Нужен копирайт на 6 страниц сайта
Спасибо за интересный заказ и быструю оплату. Рекомендую Антона, как надежного заказчика.
Все отлично, все в срок, профессиональный подход, рекомендую
Ответный отзыв
WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Дизайн небольшого сайта + 2 баннера
Хороший заказчик. Сотрудничеством довольна
Все круто спсб. Тока сударыня, плиз общайтесь побольше, а то вы слишком молчаливы.
Ответный отзыв