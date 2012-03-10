Требуется разбирающийся в технике человек, который может ответить на широкий круг вопросов по бытовой технике, авто и электронике. Работа на постоянной основе. Оплата возможна раз в неделю. Указывайте цену обязательно, а от не смогу принять ...
- $100Копирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать мобильную версию сайта состоящуюю из 1 главной страницы, 5 разделов, и 50-55 простых html страниц. В качестве материала есть исходный сайт. Нужно будет только затереть водные знаки которые на основню картинку не заходят, ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $33
Всего 15 однотипных текстов текстов технической тематики 1000-2000 симоволов. Маршрутизаторы и сетевые шлюзы брендмауэрыПереводы23 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется постоянный модератор для ответов на вопросы пользователей на сайт по бытовой технике и электронике, в начале требуется ответы на 30 вопросов в день, далее если качество ответов будет устраивать можно будет увеличить с пропорциональным ...Служба поддержки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Нужно 6 статей по тематике мобильные устройства. Темы кину после одобрения заявки. 1. Статья 2000-4000 знаков без пробелов и спецсимволов. 2. 6 статей 2000 знаков без пробелов и спецсимволов. Указывайте ...Завершен12 лет назад
- $15
Нужны 3 баннера gif или flash Тексты и сайт вышлю после одобрения заявки Указывайте цену!Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется копирайтер на сайт бытовой техники и электроники. В неделю необходимо 10 статей по 2000 знаков(без пробелов и спецсимволов). Темы кидаю раз в неделю, оплата вторник-четверг каждую неделю, тексты нужно будет присылать на почтовый ящикКопирайтинг25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется журналист на постоянную работу для написания оригинальных статей размером 2000-3000 знаков. В день требуется 1-2 статьи. Бюджет 100 долларов в месяц. Примеры тем для статей отправлю по запросу. По желанию можно будет проводить ...Закрыт13 лет назад
- $100
Описание того что нужно: 1. В конференции есть форум который выделен как раз для этой функции. На страницах сайта с отдельным движком есть категории статей и статьи. 2. Категория статьи связывается ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Нужен рерайт статьи с западного блога 2000 символов без пробеловЗавершен13 лет назад
- $12
Нужно написать 6 текстов для сайта inettools.net тексты само собой должны быть уникальными. Для 2х страниц дам ключевые фразы на которые надо ориентироваться. В дальнейшем возможно продолжение сотрудничества для рерайта этих же статей. ...Завершен13 лет назад
- $50
Сделать дизайн для сайта inettools.net. Предусмотреть возможность расширения количество сервисов, т.е. количество пунктов меню. +сделать 2 баннера для рекламирования 2 сервисов данного сайта обрезка фото и обрезка mp3Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад